Москва, , 08:40 — REGNUM В магазинах беспошлинной торговли дьюти-фри, расположенных в московском аэропорте «Шереметьево», до конца февраля появится продукция под брендом Made in Moscow, сообщается на портале мэра столицы.

Свою продукцию представят 20 столичных компаний — это сувениры, кондитерская продукция, экологичная косметика и т. д. Отмечается, что это новый вид поддержки московских экспортеров.

Таким образом власти Москвы намерены привлечь потенциальных зарубежных контрагентов. Эксперимент по размещению продукции московских производителей в магазинах дьюти-фри продлится один год.

Как сообщало ИА REGNUM, товары для размещения в магазинах duty free отбирает Московский экспортный центр (МЭЦ).

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