Иркутск, , 08:37 — REGNUM За январь-декабрь 2020 года (по сравнению с 2019 годом) число прибывших в Иркутскую область сократилось на 16,6%, выбывших — на 9,7%, миграционная убыль возросла в 2,1 раза и составила 7069 человек. Такие данные приводит территориальное управление статистики.

Там же уточнили, что более половины всех мигрантов составляют передвижения внутри региона, не влияющие на общую численность населения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, численность постоянного населения Иркутской области за январь-декабрь 2020 года уменьшилась на 15,5 тыс. человек. На 27 137 родившихся пришлось 35 576 умерших (рост составил 12,7%).

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