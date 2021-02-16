Якутск, , 08:52 — REGNUM В бюджете Якутии на 2021 год на реализацию нацпроекта «Демография» предусмотрено более 6,8 млрд рублей. Это на 1,4 млрд рублей больше уровня 2020 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве республики.

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Нацпроект состоит из пяти региональных проектов. Около 5 млрд рублей будет выделено на выплаты семьям в рамках проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», в 1,4 раза больше прошлого года. Выплаты получат более 16 тыс. семей.

Более 1,1 млрд рублей направлено на строительство и комплектацию восьми детских садов в Олекминском, Алданском, Амгинском, Намском, Таттинском, Усть-Алданском районах и Якутске.

По проекту «Старшее поколение» за 465 млн рублей завершат строительства спального корпуса на 150 мест Вилюйского психоневрологического дома-интерната, продолжится возведение спального корпуса на 200 мест для стационарного пребывания престарелых и инвалидов в Олекминске, продолжается вакцинация населения старше трудоспособного возраста из групп риска, получающих социальные услуги, против пневмококковой инфекции.

Также предлагается внедрить в 11 районах республики программы по укреплению общественного здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году планируется сдача семи объектов спорта в Алдане, Чульмане и других районах Якутии.