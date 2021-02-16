Улан-Удэ, , 08:30 — REGNUM В Бурятии общий объём кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса в 2020 году превысил 2,2 млрд рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства, всего поддержку получили более 1,2 тыс. организаций.

Это позволило, как отмечается, сохранить около 2,1 тыс. рабочих мест. Кроме того, по словам первого замминистра промышленности, торговли и инвестиций региона Алексея Унгаева, все эти вливания должны положительно сказаться на финансовых показателях компаний в 2021 году.

Меры господдержки бизнеса начали вводиться с 30 марта 2020 года. Так, на неотложные нужды был введён беспроцентный кредит, который шёл прежде всего на зарплату сотрудников.

С 1 июня по 1 ноября 2020 года льготный кредит под 2% предоставлялся на возобновление деятельности. При этом кредит может быть списан, если предприятие сохранит более 90% работников к 1 марта 2021 года. При сохранении 80% штата будет списана половина кредита.

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