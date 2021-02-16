Москва, , 08:27 — REGNUM Победное укрепление российского рубля к доллару и единой европейской валюте возобновилось 15 февраля, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

К закрытию торгов понедельника обменный курс доллара США к рублю расчётами «на завтра» упал на 38 коп. (-0,5%), до 73,34 руб., а курс евро понизился на 37 коп. (-0,41%), до 88,96 руб., впервые с 20 января 2021 года опустившись ниже 89 руб.

На укрепление российской нацвалюты повлияло сразу несколько факторов. Во-первых, резкий скачок цен на нефть 12 февраля и продолжение нефтяного ралли 15 февраля. Так, цена нефти Brent за два дня взлетела почти на 4% и уверенно поднялась выше $62 за баррель.

Во-вторых, новости, связанные с борьбой с коронавирусом в мире: например, Евросоюз объявил о закупке дополнительных доз вакцины против коронавируса у американской компании Moderna.

В-третьих, рублю помогло укрепиться продолжающееся уже несколько дней ослабление доллара.

Вышедшие 15 февраля данные о снижении промышленного производства в России за январь 2021 года на 2,5% в годовом исчислении не оказали негативного влияния на рубль.

Снижение связано с меньшим количеством рабочих дней в январе и связанными с пандемией ограничениями для некоторых отраслей производства в ряде регионов.

На сегодняшний день, 16 февраля, ожидания по курсу доллара к рублю находятся в интервале 73−74 руб., а по курсу евро — в рамках 88−89,5 руб.

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