Киев, , 07:41 — REGNUM Украинские железнодорожники — машинисты госкомпании «Укрзализныця» — заявили, что вынуждены работать в «средневековых» условиях. Их видеообращение 15 февраля опубликовал Telegram-канал PavlovskyNEWS.

На представленных видео машинисты показывают, что вынуждены растапливать лёд на окнах кабины вручную, поджигая бумагу.

«Железнодорожники не заслуживают повышения зарплаты? Почему нет даже стеклообогревателей?» — обратился к руководству компании один из сотрудников.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сегодня большая часть подвижного состава «Украинских железных дорог» находится в крайне изношенном состоянии. Нередко на Украине фиксируются случаи возникновения пожаров в поездах и электричках. При этом руководство госкомпании строит амбициозные планы по запуску скоростного сообщения между крупными городами страны.

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