Владивосток, , 07:40 — REGNUM В Приморье в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» начиная с 2022 года должны строить один млн кв. метров жилья и к 2030 году довести этот показатель до двух млн, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В 2020 году в Приморье сдано 9477 квартир площадью 645 470 тыс. кв. метров. Это на 15% больше, чем в 2019 году. Из общего количества около 40% составляют жилые дома от индивидуальных застройщиков.

Большая часть жилья строится во Владивостоке, Надеждинском районе, Уссурийске, Артёме. При этом строительство жилья премиум-класса в крае занимает не более 15% на рынке.

Средняя стоимость квадратного метра жилья во Владивостоке — 130 тыс. рублей. По мнению специалистов, увеличить объёмы строительства и снизить стоимость квадратного метра позволит комплексное освоение территорий, реновация промышленных зон, вовлечение в оборот земель Минобороны. Кроме того, приморцы могут приобрести жильё по сниженной процентной ставке в рамках различных программ льготной ипотеки.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году очень большое количество жителей России взяли ипотечные кредиты, и поэтому в определенный момент времени должна наступить потребительская пауза и цены на недвижимость пойдут вниз, заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ снизилось количество молодёжи, которая берет ипотечные кредиты.