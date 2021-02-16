Москва, , 07:21 — REGNUM Менее 30 тысяч рублей в месяц зарабатывают 64 процента фрилансеров в России. Об этом 15 февраля сообщает РБК со ссылкой на исследование консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC).

Еще 17 процентов вольных работников получают за свой труд 60 тыс. рублей. При этом доход 13 процентов российских фрилансеров достигает от 60 тыс. до 100 тыс. рублей, а оставшихся шести процентов — свыше 100 тыс. рублей.

В отчете также говорится, что с 2017 по 2020 годы количество сотрудников, выбравших подобный род занятости в стране, возросло с 5 млн до 14 млн человек.

Это позволило России войти в первую десятку государств по объему рынка фриланса, который для РФ оценивается в $41 млрд. Чаще всего российские фрилансеры заняты в сфере дизайна, информационных технологий, перевода языков, финансовых операций, клиентской поддержке и проектировании, продаж товаров и услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос жителей страны по поводу их понимания деятельности фрилансеров.

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