Екатеринбург, , 07:24 — REGNUM Из аэропорта «Кольцово» (Екатеринбург) в турецкую Анталью 16 февраля вылетел первый рейс после возобновления международных авиаперелётов, закрытых с марта из-за пандемии нового коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

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По её информации, прямые чартерные рейсы авиакомпании Royal Flight по маршруту Екатеринбург — Анталья (Турция) возобновились с 16 февраля и будут выполняться по вторникам и пятницам. Первый рейс с полной загрузкой (192 пассажира) вылетел в Анталью в 07:38 по местному времени.

Напомним, что аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург) 28 января решением национального оперштаба по предупреждению распространения COVID-19 разрешили осуществлять международные авиарейсы.

Как сообщало ИА REGNUM, для иностранных туристов, в том числе и российских, власти Турции открывают новое направление для путешествий — в юго-восточную Анатолию (Месопотамию).

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