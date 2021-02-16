Владивосток, , 07:00 — REGNUM Аграрии Приморья готовятся к посевной — планируется засеять более 500 тыс. га соей, кукурузой и другими зерновыми, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Сельхозпроизводители уже готовят технику, закупают семена и удобрения.

В начале апреля первыми в поля выйдут аграрии Пограничного и Октябрьского районов.

«Благодаря снежной зиме почва набрала влагу, что благоприятно отразится на проведении посевной кампании. Всего в этом году планируется посеять 512 тысяч гектаров, в том числе 290 гектаров сои и 80 гектаров кукурузы — основными экспортными культурами», — пояснили специалисты.

Приморские производители сои и кукурузы вносят вклад в региональный проект «Экспорт продукции АПК», в этом году он не менее 1,7 млрд долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минсельхозу РФ расширить грантовую поддержку фермеров.