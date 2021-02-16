Ханты-Мансийск, , 06:51 — REGNUM В арбитраж Ханты-Мансийского автономного округа поступил банкротный иск к АО «Авиакомпания «Геликс». Претензии кредитора пока не приняты к производству, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление от московского «Авиатехкомплект» поступило в суд 15 февраля 2021 года. Сумма претензии составляет 3,72 млн рублей.

В январе 2020 года арбитраж удовлетворил иск кредитора, взыскав с авиапредприятия 3 883 100 рублей, в том числе основной долг — 3,72 млн рублей, неустойку — 163 100 рублей. В основе спора лежал договор от 2017 года, по которому истец поставил ответчику фюзеляж и агрегаты вертолёта Ми-8Т.

По данным ЕГРЮЛ, авиакомпания с января 2021 года прописана в Югре. Предприятие учреждено в декабре 1991 года. Его директор — Николай Варганов. В феврале 2021 года он выступил создателем ООО «Вертолётные путешествия», единственным владельцем которого и является. Фирма планирует работать как туроператор. Компания прописана в Пермском крае. Директор — Иван Николаевич Варганов.