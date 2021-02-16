Пекин, , 06:22 — REGNUM Китайский автопроизводитель Geely Automobile Holdings Limited значительно увеличил объемы продаж в январе, сообщает агентство Синьхуа.

Компания продала 156 326 единиц автомобилей за прошедший месяц, что примерно на 40% больше, чем за аналогичный период годом ранее. В частности, продажи седанов составили 60 823 единиц.

Кроме того, было продано 93 827 единиц спортивных автомобилей. Автопроизводитель экспортировал за месяц всего 10 031 автомобиль, что на 340% больше, чем в январе 2020 года.