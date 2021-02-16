Пекин, , 06:16 — REGNUM Общие продажи экскаваторов в Китае практически удвоились в январе, сообщает 13 февраля агентство Синьхуа.

По данным Китайской ассоциации строительной техники, общие продажи экскаваторов в Китае достигли 19 601 единицы в прошлом месяце. Это на 97,2% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

В частности, было продано 16 026 экскаваторов на внутреннем рынке страны, что на 106,6% больше в годовом исчислении. Продажи техники на внешние рынки выросли «всего» на 63,7% до 3575 единиц.