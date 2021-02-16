Джакарта, , 05:50 — REGNUM Банк Jago в Индонезии станет полностью цифровой банковской структурой, после утверждения основных правил таких структур индонезийским финансовым регулятором. Об этом сообщает газета The Straits Times.

По словам одного из членов совета директоров Jago Аники Файзал, банк собирается заняться развитием цифровых экосистем. Она утверждает, что в будущем клиенты банков будут пользовать именно такого рода финансовыми услугами. Это стало возможным после того, как платформа Gojek купила 22,1%-ную долю в Jago. Клиенты этой платформы смогут пользоваться не только цифровыми услугами, но и открывать банковские счета и брать кредиты.

При этом индонезийские власти не собираются жестко регулировать деятельность цифровых банков. Ожидается, что к середине 2021 года власти создадут набор принципов работы таких учреждений.