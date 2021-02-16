Казань, , 03:39 — REGNUM Зеленодольский завод из Татарии, который выполнял более 200 различных госконтрактов на строительство, ремонт судов, получил многомиллионный иск от Министерства обороны России. Претензии на сумму более 42 млн рублей арбитраж Москвы пока не принял к производству, передаёт ИА REGNUM.

Иск к АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького», которое входит в «Ак Барс Холдинг», поступил 15 февраля 2021 года. Сумма исковых требований — 42 625 692,83 рубля, но детали пока не сообщаются.

В этот же день был подан и другой крупный финансовый иск к предприятию из Поволжья — пензенскому АО «Радиозавод». С него Минобороны РФ требует 13 830 813,3 рубля, но дело также пока не принято к рассмотрению.

По открытым данным, завод имени Горького ведёт историю с 1895 года. С Минобороны РФ напрямую его связывает как минимум один действующий контракт на сумму 682 млн рублей. Осенью 2020 года министерство уже обращалось в суд с финансовыми претензиями к судостроителю. 2 февраля 2021 года их частично удовлетворили, взыскав вместо запрашиваемых 9,6 млн рублей неустойки всего 425 тыс. рублей.