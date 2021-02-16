Пекин, , 03:15 — REGNUM Выручка 30 крупнейших издателей мобильных игр Китая взлетела в прошлом месяце благодаря их расширению на иностранных рынках, сообщает агентство Синьхуа.

Китайские разработчики игр заработали более $2,3 млрд выручки по всему миру в январе, что на 47,3% больше в годовом исчислении, чем годом ранее, сообщили в аналитической компании в области мобильных приложений Sensor Tower.

Этот показатель составляет 28,8% от общего объема выручки всей мировой индустрии мобильных игр за указанный период Компании Tencent, NetEase, miHo Yo, Lilith Games и FunPlus вошли в список пяти крупнейших китайских разработчиков.

Восемь лучших релизов мобильных игр позволили развернуть компаниям их глобальный бизнес, а четыре из них направлены на зарубежные рынки, сообщает Sensor Tower.

Доходы от зарубежных рынков стали самым мощным двигателем роста для этих китайских издателей игр. Тридцать шесть китайских разработчиков мобильных игр вошли в топ-100 мировых лидеров по уровню доходов в январе, сообщила фирма.