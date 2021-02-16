Москва, , 03:04 — REGNUM Арбитраж Москвы, рассмотрев иск госпредприятия «Московский метрополитен» к АО «Метровагонмаш», решил удовлетворить его лишь частично. Вместо запрашиваемых почти 408 млн рублей с поставщика вагонов взыскано 10 млн рублей неустойки. Решение судьи Лежневой ещё может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд. На это сторонам отводится один месяц с даты изготовления вердикта в полном объёме, передаёт ИА REGNUM.

Вместо 407 972 520,81 рубля неустойки и 200 тыс. рублей госпошлины с компании-ответчика было взыскано 10 млн рублей неустойки и полная сумма госпошлины. В остальной части требований судья отказала, но мотивировки пока неизвестны — вердикт в полном объёме пока не изготовлен.

Претензии на 407 млн рублей были поданы в ноябре 2020 года, а еще один иск на 16 млн рублей — в сентябре. Это были не единственные финансовые споры между компаниями.