Париж, , 02:03 — REGNUM В парижском аэропорту Орли из-за резкого сокращения авиаперевозок работа терминала 4 была приостановлена администрацией «до дальнейшего распоряжения». Об этом 15 февраля сообщает газета Les Echos.

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Обслуживаемые этим терминалом рейсы временно переведены во 2-й и 3-й терминалы. Терминал 1 не работает с ноября 2020 года.

Отмечается, что на дополнительное резкое падение авиаперевозок повлияло решение правительства Франции с 31 января значительно ограничить трансграничные перелёты в связи с угрозой распространения коронавируса.

В настоящее время для вылета за пределы ЕС пассажиру необходимо предоставить пограничным службам подтверждение неотложности его поездки. Прибывающие в ЕС также должны предъявить уважительную причину поездки и результат ПЦР-теста на коронавирус. Им также придётся 10 дней провести на добровольной самоизоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году аэропорт Париж — Шарль-де-Голль принял только 22,3 млн пассажиров, что на 70,8% меньше, чем в 2019 году, а второй по значимости аэропорт Орли принял 10,8 млн пассажиров, что составляет падение на 66,1% по сравнению с предыдущим годом.

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