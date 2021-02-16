Вашингтон, , 09:24 — REGNUM В сфере криптовалюты необходимо наладить прозрачность и принять всем понятные правила, которые помогут привлечь больше инвесторов, уверены представители Комиссии по ценным бумагам США (SEC), передает Reuters.

Комиссар SEC Хестер Пирс уверена, что приход к власти в США президента Джо Байдена является удачным моментом для установления законодательных рамок для рынка криптовалют.

В последнее время все больше крупных корпораций начали присматриваться к криптовалюте, и такой появившийся интерес подчеркивает актуальность введения новых правил для оборота криптовалютных активов, уверена Пирс.

По мнению специалиста, принятие новых правил поспособствует привлечению на рынок большего числа покупателей, что будет полезно для здорового ценообразования. На данный момент SEC исследует специфику криптовалюты, в особенности какую роль оказывают на рынок колебания курса криптовалют.

Как ранее писало ИА REGNUM, на даней момент рынок криптовалют особо волатилен и может в течение суток колебаться на 5−10%, и это будет считаться нормой.