Подгорица, , 21:56 — REGNUM За первые девять месяцев 2020 года Черногория заработала от туризма всего 122 миллиона евро, и, по оценкам министерства экономического развития, в этом году она достигнет роста доходов почти на 40 процентов, а доходы от туризма составят около 500 миллионов евро.

Государственный секретарь по туризму министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович сообщила изданию Dan, что доход в 122 миллиона евро за девять месяцев прошлого года представляет собой снижение на 88 процентов по сравнению с 2019 годом.

Доходы от туризма в 2019 году составили более миллиарда евро.