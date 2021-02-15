Москва, , 21:19 — REGNUM Законопроект, направленный на совершенствование правового механизма регулирования процедуры администрирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля.

Советский плакат

Механизм гарантирует полноту и своевременность пополнения бюджетов разных уровней, а также обеспечение стабильности функционирования бюджетной системы страны, отмечают авторы.

Прежде всего, предполагается утверждение правительством РФ перечней главных администраторов доходов (главных администраторов источников финансирования дефицита) федерального бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, являющихся федеральными органами исполнительной власти, государственными корпорациями, Центральным банком Российской Федерации, органами управления государственным внебюджетным фондом.

Такой перечень утверждаются в соответствии с общими требованиями, установленными правительством, где в том числе будет определен порядок закрепления полномочий, структура и сроки утверждения перечней, а также порядок внесения в них изменений.

Для регулирования вопроса по уточнению невыясненных поступлений (НВС), неуточненных в течение трех и более лет со дня их поступления, а также для устранения условий, способствующих росту невостребованной кредиторской задолженности по доходам бюджета применяемый в настоящее время механизм уточнения невостребованных платежей, предлагается сделать постоянно действующим.

Для регулирования вопроса возврата излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет в части неналоговых платежей законопроектом предусматривается в том числе срок, в течение которого осуществляется возврат — три года, по аналогии с платежами, установленными законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании.

Кроме того, предлагается закрепить на постоянной основе в Бюджетном кодексе нормативы зачисления платы за публичный сервитут.