Нью-Дели, , 09:25 — REGNUM Американский производитель электрокаров Tesla приблизилась к заключению договора о производстве электромобилей в Индии, пишет 15 февраля Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

На данный момент идет обсуждение строительства завода по сборке электрокаров в штате Карнатака. Переговоры длятся на протяжении шести месяцев, сообщили источники.

Компания уже зарегистрировала индийские подразделения и офисы в центре Бангалора, города в штате Карнатака.

Как писало ИА REGNUM, ранее Tesla вышла на китайский рынок и теперь является лидером по продаже премиальных электромобилей в стране.