Нью-Дели, 16 февраля 2021, 09:25 — REGNUM Американский производитель электрокаров Tesla приблизилась к заключению договора о производстве электромобилей в Индии, пишет 15 февраля Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
На данный момент идет обсуждение строительства завода по сборке электрокаров в штате Карнатака. Переговоры длятся на протяжении шести месяцев, сообщили источники.
Компания уже зарегистрировала индийские подразделения и офисы в центре Бангалора, города в штате Карнатака.
Как писало ИА REGNUM, ранее Tesla вышла на китайский рынок и теперь является лидером по продаже премиальных электромобилей в стране.