Бреннеро, , 20:11 — REGNUM На границе Италии и Австрии в районе Бреннеро в понедельник, 15 февраля, образовалась огромная пробка из грузовиков, передают местные СМИ.

Причиной задержки в прохождении границы стали новые требования австрийского правительства — даже для тех водителей, кто едет транзитом, теперь обязательны данные отрицательного теста на коронавирус.

Пробка достигает 40 километров, в связи с тем, что по ночам температура воздуха опускается до — 10, к решению вопроса уже подключилось министерство транспорта Италии.