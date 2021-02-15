Подгорица, , 19:58 — REGNUM Средний январский счет за электроэнергию для домохозяйств в Черногории составил 42 евро, сообщает черногорская электрораспределительная компания EPCG.

Домохозяйства в Беране зарегистрировали самое низкое среднее потребление в размере 21,60 евро, в то время как максимальное среднее потребление в предыдущем месяце было в Подгорице, где домохозяйства потребляли электроэнергию в среднем на сумму 54,28 евро.

«56,73 процента домохозяйств получат счет на сумму до 30 евро, от 30 до 50 евро — 14,63 процента потребителей, от 50 до 100 евро — 19,43% клиентов, а потребление свыше 100 евро будет считаться у 9,2 процента клиентов», — говорится в сообщении EPCG.

В январе 2021 года домохозяйства потребили 137 936 583 кВт-ч (киловатт-часов) электроэнергии, что на 11,16 процента больше, чем потребление, реализованное в декабре 2020 года, или на 2,6 процента больше, чем потребление, реализованное в январе 2020 года.