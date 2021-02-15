Москва, , 19:48 — REGNUM Объём промышленного производства в России в январе 2021 года сократился на 21,1% по сравнению с предыдущим месяцем, а снижение показателя в годовом выражении ускорилось с 0,2% в декабре до 2,5% в январе. Об этом сообщает 15 февраля Росстат.

По данным ведомства, в январе рост показателей в годовом выражении показали энергетический сектор, теплоснабжениеи газоснабжение (на 7,3%), а также отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений (на 10,7%).

При этом обрабатывающие производства показали снижение на 1%, сырьевой сектор — на 7,1%.

В Росстате отмечают, что на снижение промышленного производства в январе повлияли календарный, климатический и эпидемиологический факторы.

Так, в комментарии ведомства указывается, что в январе было всего 15 рабочих дней, при этом месяц вошел в число самых холодных за историю метеорологических наблюдений. Морозы отмечались во всех регионах страны, что повлияло на рост потребления тепло‑ и электроэнергии.

Кроме этого, вторая волна эпидемии COVID-19 продолжила оказывать негативное влияние на результаты работы отраслей, ориентированных на конечный потребительский спрос, отмечают в Росстате.

Как передавало ИА REGNUM, за 2020 год объём промышленного производства в России сократился на 2,9%, что оказалось значительно лучше прогноза Минэкономразвития, которое ожидало снижения показателя на 4,1% после роста на 3,4% в 2019 году.

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