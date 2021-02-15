Москва, , 19:17 — REGNUM Суммарная задолженность по заработной плате в России в январе увеличилась на 244,2 млн рублей, или на 15%, и по состоянию на 1 февраля составила 1 млрд 872,5 млн рублей. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

По информации ведомства, из общей суммы невыплаченной заработной платы 95,7 млн рублей (5,1%) приходится на долги, образовавшиеся с начала 2021 года, ещё 879,8 млн рублей (47,0%) — долги, сохраняющиеся с 2020 года, 897,0 млн рублей (47,9%) — с 2019 года и ранее.

Сообщается также, что 27,1 млн рублей из общей суммы задолженности сформировалось в результате несвоевременного получения денежных средств из федерального и местных бюджетов, а остальная сумма — из-за отсутствия у работодателей собственных средств.

На 1 февраля задолженность по заработной плате имели менее 1% работников обследуемых Росстатом организаций. Из них работники обрабатывающих производств составили 36%, строительной сферы — 20,7%, добычи полезных ископаемых — 17,6%, сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, а также лесозаготовок — 7,8%, транспорта — 5,9%.