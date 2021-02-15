Киев, , 19:13 — REGNUM Импорт электроэнергии из России Украина сохранит до окончания текущего отопительного сезона, сообщил 15 февраля на форуме «Украина 30. Платежки» председатель правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Кудрицкий «До конца отопительного сезона мы не ожидаем никаких ограничений технического импорта».

Он добавил, что во второй половине марта или в апреле Украина закупит уголь. Кроме того, к этому времени должен завершиться ремонт энергоблоков тепло‑ и атомных электростанций. Ещё Украина рассчитывает добирать электроэнергию из возобновляемых источников.

Глава «Укрэнерго» также заявил, что Украина освободится от энергозависимости, в которой она находится у России и Белоруссии, когда она присоединится к ENTSO-E (Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии).

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 февраля и. о. главы минэнерго Украины Юрий Витренко сказал, что зимой 2021/2022 годов страна должна продемонстрировать возможность автономной от России работы, «по крайней мере, в течение недели».

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