Москва, , 19:07 — REGNUM Правительство России должно до конца февраля проработать меры по содействию занятости безработных. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин по итогам состоявшегося 21 января совещания по экономическим вопросам.

В поисках работы Анна Рыжкова (с) ИА Красная Весна

«Обеспечить разработку и реализацию мер по содействию трудоустройству безработных граждан, включая субсидирование работодателям найма граждан из числа официально зарегистрированных безработных», — приводит текст поручения пресс-служба Кремля.

Отмечается, что перечень мер должен предусматривать также профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан из числа официально безработных.

Доклад об исполнении поручения должен быть представлен 1 марта 2021 года, в дальнейшем правительство должно отчитываться о проделанной работе ежеквартально. Ответственным за исполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Как передавало ИА REGNUM, 21 января на совещании по экономическим вопросам Владимир Путин поставил правительству задачу в течение года добиться полного восстановления рынка труда. Максимума в 6,4% от экономически активного населения безработица в России достигала в августе, а с октября показатель начал постепенно снижаться.

Глава государства призвал «сохранить и усилить эту тенденцию», отметив, что, несмотря на улучшение ситуации, безработица пока остаётся примерно на 1,5% выше, чем в 2019 году.