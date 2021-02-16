Москва, , 07:20 — REGNUM В магазинах дьюти-фри аэропорта «Шереметьево» появятся товары под брендом Made in Moscow. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Бренд продвигается столичными властями с целью повысить узнаваемость московской продукции и сформировать среди потребителей устойчивое мнение о её качестве. На первом этапе в магазинах дьюти-фри под брендом Made in Moscow будет представлена продукция 20 городских компаний, которые были отобраны Московским экспортным центром.

Продукция поступит в расположенные на территории аэропорта магазины до конца февраля 2021 года. Причем расходы на размещение товаров столичные власти возьмут на себя.

«Это новый вид поддержки московских экспортеров. Помимо получения грантов и субсидий, участия в бизнес-миссиях, крупнейших иностранных выставках и конференциях, столичные производители смогут представить свои товары в магазинах беспошлинной торговли. Мы рассчитываем, что общий бренд Made in Moscow привлечет не только иностранных потребителей, но и потенциальных зарубежных байеров», — сказала Сергунина.

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