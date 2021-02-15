Москва, , 18:23 — REGNUM Помимо вложения средств в облигации федерального займа (ОФЗ) для граждан России доступны и другие возможности инвестирования с гарантированным доходом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил глава российского представительства Американской Инвестиционной компании The LCP Group Денис Карасев.

Комментируя слова министра финансов России Антона Силуанова, назвавшего в качестве инвестиций с гарантированным доходом для граждан ОФЗ, эксперт указал на то, что население может не ограничиваться лишь покупкой этих ценных бумаг. Хотя ОФЗ являются надёжным средством инвестирования для простых граждан, они могут прибегнуть и к альтернативным способам вложения средств для получения гарантированного дохода. В числе таких способов он назвал программы инвестирования не только на территории РФ, но и в Евросоюзе или США.

«Подобные программы были доступны еще до кризиса 2008 года, но тогда они были непонятны россиянам и потому не пользовались успехом. Сегодня картина принципиально другая: все больше и больше клиентов заинтересованы в получении пассивного дохода и готовы рассматривать варианты инвестирования за рубежом. Благо сейчас финансовая сфера максимально прозрачна, и это можно осуществить очень легко и быстро. Лидирует по популярности формат инвестиций в США под гарантированный процент от 7% годовых в долларах, с выплатами ежеквартально минимальным сроком размещения от трех лет», — рассказал Карасев.

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