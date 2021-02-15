Москва, , 18:04 — REGNUM Заявление главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова о том, что одна из причин роста цен на продукты в России — это успехи агропромышленного комплекса, не совсем корректно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 февраля заявил руководитель регионального отделения «Партии Роста» в Московской области, вице-президент ТПП Московской области, руководитель проекта BusinessWorld. Expert Олег Чернов.

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«Министр экономического развития России абсолютно прав только в одном: цены на продукты действительно регулирует рынок. Что же касается заявления Максима Решетникова о том, что одна из причин роста цен на продукты в России — это успехи агропромышленного комплекса в последние годы, то оно не совсем корректно, — сказал Чернов. — Успехом можно считать стабильные цены на продукты питания. Если кто забыл, то это ещё и гарантия продовольственной безопасности любой страны. Всё должно работать в системе и в первую очередь быть ориентированно на внутреннего потребителя — российского гражданина».

Как пояснил Чернов, необходимо стремиться к тому, чтобы были созданы все условия для внутренней переработки зерна и получения конечного продукта от элеватора до пекарни.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере регулирования торговой деятельности Андрей Даниленко тоже заявил, что связывать рост цен на продукты питания с успехами российских аграриев не совсем корректно.

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