15 февраля 2021 | Время чтения 4 мин

Галина Смирнова, , 18:20 — REGNUM «Лицо» российского банковского сообщества исказилось в ответ на депутатскую инициативу оставить незадачливым заемщикам хоть какой-то гарантированный минимальный размер средств для выживания. Напомним, законопроект о минимальном гарантированном доходе граждан, защищенном от списания за долги, внесли в Госдуму депутаты фракции «Единая Россия», что не только логично с моральной или этической точки зрения, — невозможно оставить человека вовсе без средств к существованию — но и вполне соответствует правовым основам, заложенным в главном документе страны — закрепленному в Конституции праве на жизнь — как невозможно выжить, оказавшись в ловушке — без средств к существованию, так и невозможно вернуться в их отсутствие к нормальной жизни. Однако банковское сообщество, мнение которого выражает Ассоциация Банков России (АБР), так не считает. Как писал РБК, в АБР предупредили, что «проект усложнит расчет платежеспособности должника на стороне кредитора». Сейчас кредитные организации оценивают доход потенциальных заемщиков по справкам 2-НДФЛ, данным Федеральной налоговой службы и выпискам из Пенсионного фонда. Банки также проводят скоринг по собственным моделям и учитывают расходы клиентов по картам и счетам. А теперь игрокам придется учитывать «неприкасаемую» часть дохода клиентов, а это означает переоценку рисков в сторону повышения. «Такая дополнительная мера поддержки [должников] может привести к увеличению стоимости кредитных продуктов для таких лиц в связи с сокращением источников погашения кредита», — говорится в комментарии АБР, опубликованном РБК. Банки могут отреагировать не только повышением ставок, но и потребовать от некоторых клиентов дополнительного обеспечения по кредитам. Не исключено, что кредиторы могут вовсе ограничить выдачу ссуд малообеспеченным клиентам.

Габриэль Метсю. Ростовщик и плачущая женщина. 1654

Иными словами, заметим, банки готовы обобрать своих клиентов до нитки. Дальнейшая судьба таких клиентов их не беспокоит, что приравнивает кредитные организации к некогда выросшим на рынке, как грибы, микрофинансовым организациям, выдающим на скорую руку небольшие займы под огромные проценты. И эти кредиты называются помощью человеку и заодно вкладом в развитие в экономику, ведь такой заемщик, по разумению банкиров, потратит деньги на покупку тех или иных товаров. Между тем экономика, таким образом, теряет спрос: подобные заемщики именно из-за кредитов будут вынуждены все больше снижать потребление, экономя даже на базовых товарах. Сегодня на заемные средства купил импортный смартфон, условно, завтра не на что купить продукты. Но если минимальный гарантированный доход, который кредиторы не будут иметь права изъять, позволит заемщику выжить и вернуться при желании к нормальной жизни, то отсутствие такого просто оставит его за бортом жизни. Кредитные же организации и без введения предлагаемой нормы сами должны подходить к оценке кредитных рисков с той точки зрения, чтобы заемщик оставался платежеспособным и при желании мог вернуться к банку не один раз в качестве клиента.

Отделение банка Дарья Драй © ИА REGNUM

В принципе, как отмечают эксперты, банковское сообщество действительно всегда болезненно реагирует на любые инициативы, которые могут «задеть» их прибыль. Временами его протестные мнения звучат оправданно и обоснованно, но в данной ситуации, думается, заявление представителей АБР является «выстрелом себе в ногу» или в «ноги» банкиров! Не только потому, что по статистике число злостных неплательщиков по займам пополнилось на 2,4 млн человек по итогам 2020 года. Ведь, по данным регулятора, рост таких заемщиков не столь значителен, особенно для пандемийного года — доля просроченных кредитов выросла на 1,5%, составив 9%, и ждать большего размаха проблемы не стоит, так как прирост потребительских кредитов в прошлому году составил всего 9,2%, что существенно ниже показателя 2019 года (20,9%). К слову, снижение доли выданных потребительских кредитов в минувшем году может говорить о том, что когда банкам нужно сохранить свое «лицо», они способны оценить все риски, причем без угроз о росте кредитных ставок. Также, к слову, озвученные изданием Известия в середине января данные проекта «Федресурс», говорят о том, что количество банкротств граждан в России за прошедший пандемийный год в процентном соотношении увеличилось почти на 73%. Суды признали несостоятельными 119 тыс. физлиц, включая индивидуальных предпринимателей. Так вот, выстрелом в ногу заявления АБР можно считать, если сейчас начать рассуждать об эффекте кредитных ресурсов, сказывающемся на доходах граждан и, соответственно, о снижении потребления ими тех же продуктов питания. Так что можно сказать, что депутаты забили гол в ворота банкиров.