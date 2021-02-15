Абуджа, , 17:52 — REGNUM Генсовет Всемирной торговой организации (ВТО) утвердил кандидатуру Нгози Оконджо-Ивеала на пост генерального директора ВТО, сообщает 15 февраля пресс-служба организации.

«Члены ВТО только что согласились назначить доктора Нгози Оконджо-Ивеалу следующим генеральным директором ВТО. Решение было принято консенсусом сегодня на внеочередном заседании генсовета. Оконджо-Ивеала станет первой женщиной и первой африканкой, возглавившей ВТО», — указано в сообщении пресс-службы.

Новая глава ВТО приступит к работе 1 марта, а ее полномочия будут продолжаться до 31 августа 2025 года.

Нгози Оконджо-Ивеала родилась в 1954 году в Нигерии, занимала должности министра финансов и главы МИД этой страны, а позднее работала на посту управляющего директора Всемирного банка.

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