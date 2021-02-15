Воронеж, , 17:47 — REGNUM В Павловске Воронежской области к июню 2021 года завершится строительство мясоперерабатывающего комбината «АГРОЭКО», который даст моногороду свыше 2,5 тыс. новых рабочих мест. Инфраструктуру для реализации инвестиционного проекта построил Фонд развития моногородов (группа ВЭБ. РФ) совместно с правительством региона. На эти цели Фонд выдал порядка 1 млрд рублей.

Благодаря совместной работе Фонда и Воронежской области для мясоперерабатывающего комбината были построены сети водоснабжения, водоотведения, электро‑ и газоснабжения, отремонтирована дорога. Это первый инфраструктурный проект МОНОГОРОДА. РФ в Воронежской области.

«Администрация и все жители моногорода с нетерпением ждут открытия комплекса. Для нас это событие невероятно важно: появятся новые рабочие места, инвестиции. Сейчас все для этого есть — и инфраструктура, и трудовые ресурсы, и удобное расположение завода к Воронежу и основным производственным площадкам «АГРОЭКО». Более того, начнут развиваться и другие предприятия города, что даст ощутимый толчок к стабилизации экономической ситуации в Павловске», — рассказал журналистам глава моногорода Вячеслав Щербаков.

Планируется, что на момент открытия комплекса мощность предприятия по убою составит порядка 4 млн голов в год. Производство готовой продукции по полному циклу переработки к 2022 году будет составлять 185 тыс. тонн мяса, а к 2023 году — 250 тыс. тонн мяса. Порядка 10% от общего объема продукции будет идти на экспорт в страны Юго-Восточной Азии.