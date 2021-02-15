Москва, , 17:31 — REGNUM Когда глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорит о том, что биткоин — это не валюта, с ней можно согласиться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 февраля заявил член регионального отделения «Партии Роста» в Самарской области, финансовый аналитик Владислав Ратанов.

«Биткоин мало выполняет функцию валюты, им мало за что можно расплатиться, и транзакции между кошельками занимают долгое время, а так же стоят немалой комиссии, — сказал Ратанов. — В большинстве стран оплата биткоином товаров и услуг и вовсе запрещена. Криптовалюта на данный момент выполняет больше функцию актива по типу ценных бумаг».

При этом аналитик призвал не забывать, что любое инвестирование — это риск, но рынок криптовалют особо волатилен и может в течение суток колебаться на 5−10%, и это будет считаться нормой.

«Подобную историю мы видели раньше. Как мне кажется, для серьёзного крушения биткоина достаточно негативной реакции правительства Китая и властей США: если они увидят угрозу своей экономике и ограничат либо запретят криптовалюты, то рынок ждёт неминуемое колоссальное падение», — сказал Ратанов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов заявил, что в ближайшие годы можно не ждать, что Центральный банк России изменит свое отношение к криптовалютам.

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