Киев, , 17:11 — REGNUM Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заканчивает отработку стратегии энергетической безопасности страны, основой которой будет объединение с Европейской энергетической системой.

Об этом заявил сегодня, 15 февраля, секретарь Совнацбеза Алексей Данилов.

Силовик подчеркнул, что разработка документа должна быть закончена до 14 марта.

«Одним из главных факторов, на котором мы настаиваем, и на котором мы движемся, и не все об этом знают — это объединение с европейской энергетической системой для того, чтобы мы могли не зависеть от страны-агрессора, не зависеть от тех вещей, которые сегодня, к сожалению, еще остаются в нашей жизни», — отметил Данилов.

Он уверен, что утвердив соответствующую стратегию, Украина «обезопасит себя от тех проблем, которые мы могли бы ожидать в случае, если бы мы оставались совместно с системой страны-агрессора».

11 февраля исполняющий обязанности министра энергетики УкраиныЮрий Витренкозаявил, что стратегически он не поддерживает импорт электроэнергии из России и Белоруссии, и напомнил о планах Украины относительно полной интеграции в энергосистему ЕС, которая должна состояться не позднее 2023 года.

Ирония ситуации заключается в том, что представители Киева делают эти заявления на фоне рекордных за последние годы закупок электроэнергии в России, поскольку страна оказалась без запасов угля и стоит на пороге веерных отключений электроэнергии.