Киев, , 17:00 — REGNUM Украинской экономике будет трудно пройти 2021 год без транша МВФ, но его отсутствие «ни в коем случае не будет катастрофой», заявил на брифинге 15 февраля глава комитета Рады по вопросам финансов, один из лидеров «Слуга народа» Даниил Гетманцев.

Депутат подчеркнул, что у Украины есть «соответствующие ресурсы и возможности», чтобы выжить даже без денег МВФ.

«Катастрофы не будет… Будут выполнены бюджетные обязательства, будет в стране финансовая стабильность, будет валютная стабильность, а также стабильность гривны», — подчеркнул соратник Зеленского.

При этом Гетманцев признал, что с отношениях Украины и МВФ сейчас «радоваться нечему».

ИА REGNUMнапоминает, что 13 февраля стало известно, что миссия МВФ по первому пересмотру действующей сейчас программы без результатов завершила свою работу на Украине. Дискуссии продолжались с 21 декабря и не привели ни к какому результату.

В свою очередь, премьер-министр страныДенис Шмыгаль заявил, что договорились о следующих шагах, необходимых для получения кредитного транша, но в Фонде эту позицию не подтверждают.