Москва, , 16:55 — REGNUM Связывать рост цен на продукты питания с успехами российских аграриев не совсем корректно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 февраля заявил общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере регулирования торговой деятельности Андрей Даниленко. Так он прокомментировал высказывание министра экономического развития Максима Решетникова, который заявил, что причиной роста цен стали успехи российского сельского хозяйства.

«Связывать рост цен на продукты и успехи аграриев не совсем корректно. Да, за границу продавать сейчас выгодно, но это связано с изменением мировой конъюнктуры рынка и курсовой разницей между иностранными валютами и рублем, — сказал Даниленко. — С моей точки зрения, то, что российские товары экспортируются, это хорошо для страны: это новые рабочие места, доходы в бюджет. Сегодня государству важно защитить малоимущих граждан и обеспечивать нормальный уровень доходов для населения, чтобы он приближался к показателям развитых стран».

А для регулирования цен на продукты внутри страны, как пояснил Даниленко, не стоит ограничиваться запретами или ограничениями экспорта.

«Для этого есть более действенные инструменты, например таможенно-тарифное регулирование. С его помощью можно добиться искомого баланса цен в России и объемов экспорта», — пояснил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что только «слишком изощренный либеральной экономикой мозг» может найти негатив в развитии внутреннего сельского хозяйства России.

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