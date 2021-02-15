Москва, , 16:50 — REGNUM Министерство финансов ожидает, что российская экономика выйдет на запланированные темпы роста в 2021 году. Об этом заявил 15 февраля глава ведомства Антон Силуанов.

«Мы надеемся, что в текущем году мы выйдем на запланированные цифры роста, это более 3%», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Силуанов также выразил уверенность, что федеральный бюджет будет наполнен необходимыми ресурсами, и проблем с финансированием запланированных на год расходов не будет.

В целом, как отметил глава Минфина, в России наблюдается рост потребительской активности и экономика «начинает увеличивать свои обороты».

Напомним, по прогнозу Минэкономразвития, ВВП России по итогам 2021 года должен вырасти на 3,3%. В минувшем году, согласно первой оценке Росстата, российская экономика сократилась на 3,1%.