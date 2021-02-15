Москва, , 16:48 — REGNUM Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» поставят продукцию в государства Персидского залива. Об этом сообщили 15 февраля в пресс-службе ОЭЗ.

Как рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, около 15 московских компаний заинтересовались возможностью поставок продукции в ОАЭ, Саудовскую Аравию и другие страны региона. Наиболее перспективными направлениями экспорта могут стать предложения в сфере энергетики, инфраструктурные проекты, строительство и АПК.

Заинтересовались возможностями поставок московские компании из отраслей микроэлектроники, оптики, электронной аппаратуры, энергоэффективных технологий, сообщил Дегтев.

«Мы нацелены поддерживать резидентов в освоении экспортной деятельности и расширении географии уже существующих поставок. Так, мероприятия по внешнеторговой тематике в столичной ОЭЗ станут регулярными», — сказал он.

Резиденты получат данные о законодательстве, практических особенностях экспорта и возможностях субсидирования.