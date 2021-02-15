Москва, , 16:45 — REGNUM В ближайшие годы можно не ждать, что Центральный банк России изменит свое отношение к криптовалютам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 февраля заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал высказывание главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что ее отношение к криптовалютам не изменилось и что «это не валюта».

«Отношение ЦБ РФ к криптовалютам и не может измениться. Не для этого Банк России годами коллекционировал полномочия, чтобы так просто с ними расстаться, — сказал Ордов. — Банк России последний, с кем можно связывать надежды на рост эффективности финансовых услуг для общества путем внедрения процессов децентрализации. Но, как говорил Оноре де Бальзак, «всё приходит в своё время для тех, кто умеет ждать». Подождем, когда неизбежное развитие цифровых технологий изменит либо позицию ЦБ РФ, либо мнение ЦБ РФ станет никому не важно. Биткоин действительно не валюта. Биткоин — технология, позволяющая на принципах децентрализации решить главную общественную проблему — недоверие».

А доверие, как пояснил Ордов, основа экономики, но общественное развитие сделало его самым дефицитным товаром.

«Различного рода мегарегуляторы пытаются собой заполнить этот дефицит с различной степенью успеха, но теперь уже точно можно быть уверенным, что с гораздо меньшей эффективностью, чем современные цифровые технологии, исключающие влияние человеческого фактора», — считает Ордов.

Напомним, что 12 февраля Набиуллина заявила, что биткоин — это не валюта и что риски, связанные с ним, не только остаются, но и усиливаются.

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