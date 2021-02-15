Москва, , 16:34 — REGNUM В настоящее время в РФ сохраняется низкий спрос на продукты и услуги малого и среднего предпринимательства, которое, в свою очередь, рискует столкнуться со сложностями при выплате кредитов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 февраля заявил кандидат географических наук, директор Центра экономической географии и регионалистики РАНХиГС Степан Земцов. Так он прокомментировал новость о том, что правительство РФ сформировало новый пакет мер для поддержки малого и среднего предпринимательства.

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«Эти меры поддержки бизнеса можно назвать ожидаемыми и предполагаемыми, поскольку коронакризис еще не завершился, — сказал Земцов. — Они во многом схожи с предшествующими мерами в первую волну эпидемии и действительно отражают озабоченность правительства сохранением занятости. На сегодняшний день сохраняется низкий спрос на продукты и услуги малого и среднего предпринимательства. У бизнеса могут появиться сложности по выплате уже взятых кредитов. В этой области, вероятно, потребуются меры, но неясно, какими они должны быть».

Как предположил Земцов, эти меры должны быть направлены на цифровизацию и уход бизнеса и потребителей в онлайн-сектор, а также на поддержку экспорта.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что правительство России взяло курс на сохранение занятости, но очевидно, что чиновники не намерены помогать тем, кто оказался на грани разорения.

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