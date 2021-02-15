Калуга, , 16:46 — REGNUM Калужская область по объему финансирования мероприятий в сфере обеспечения безопасности дорожного движения находится на шестом месте в Российской Федерации. В бюджете области на безопасность автодорог предусмотрено 3,3 млрд рублей, сообщает 15 февраля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра дорожного хозяйства региона Михаила Голубева.

В области особое внимание уделяется мерам по повышению безопасности дорожного движения. Ожидаемым результатом от их реализации должно стать сокращение на 32% числа погибших в ДТП на 100 тысяч населения к 2024 году по сравнению с 2017 годом. Эта цель будет достигнута за счет создания условий для повышения безопасности участников дорожного движения, а также сокращения количества ДТП с наиболее высокой вероятностью гибели людей.

«Данная программа нацелена на развитие современной и эффективной сети автодорог, обеспечивающей ускорение товародвижения, снижение транспортных издержек в экономике, а также на комфортное и безопасное передвижение пассажиров», — сказал Михаил Голубев.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы «Развитие дорожного хозяйства в Калужской области», составляет 45,4 млрд рублей, в том числе 35,8 млрд рублей — средства регионального бюджета. Документ рассчитан на 2019 — 2024 годы и состоит из двух подпрограмм: «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» и «Повышение безопасности дорожного движения».

Из федерального бюджета 9 млрд рублей будет направлено на выполнение работ на сети дорог Калужской агломерации в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также на строительство и реконструкцию автодорог в рамках направления «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях». Финансирование программы осуществляется за счёт местных бюджетов и привлеченных средств. На реализацию мероприятий по совершенствованию и развитию сети автомобильных дорог будет направлено свыше 41 млрд рублей. Ожидается, что к концу 2024 года доля региональных дорог, соответствующих нормативным требованиям, увеличится на 1,6% к показателю 2017 года.

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