Москва, , 16:10 — REGNUM Если Россия вдруг столкнется с дефицитом сахара, то необходимое количество этого продукта может быть ввезено в страну по приемлемой для потребителя цене. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 февраля заявил ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Денис Терновский. Так он прокомментировал прогнозы о том, что РФ грозит дефицит сахара.

«По оценке Министерства сельского хозяйства, объем производства сахарной свеклы в этом году будет достаточен для удовлетворения текущей потребности в сахаре и формирования запасов, — сказал Терновский. — Рынок сахара в России защищен импортными пошлинами: мировая цена на сахар существенно ниже внутрироссийской. Поэтому о дефиците в любом случае говорить не стоит. Даже если в силу непредвиденных обстоятельств (например погодных условий) прогноз производства не оправдается, необходимое количество сахара может быть ввезено по приемлемой для потребителя цене».

Напомним, что ранее ряд российских СМИ распространили информацию о том, что летом 2021 года жителей РФ ждет дефицит сахара, вызванный замороженными ценами и неурожаем сахарной свеклы.

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