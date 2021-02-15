Москва, , 16:05 — REGNUM То, что в РФ упало количество молодых людей, которые берут ипотечные кредиты, это очень грозный признак, который свидетельствует о снижении социальной мобильности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 февраля заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

«Это очень грозный признак, который связан с падением доходов молодежи и в целом с отсутствием у нее жизненных перспектив. Дело в том, что у нас строят сословное общество и общество высокомонополизированное. И снижение количества молодых людей, которые могут позволить себе ипотеку, — это показатель снижения социальной мобильности, — сказал Делягин. — При этом надо понимать, что количество ипотечников у нас очень здорово выросло. Ипотека стала более доступной. Но снижение доли молодежи среди ипотечников показывает, что родители берут ипотеку для детей, а дети сами взять не могут. Это признак, с одной стороны, снижения социальной мобильности, а с другой стороны, признак инфантилизации. Потому что когда люди не могут о себе позаботиться сами, они слишком долго остаются детьми».

И это, как заметил Делягин, плохо, потому что наиболее активная и энергичная часть общества не может и не умеет за себя отвечать.

«При нынешней социально-экономической политике такая тенденция будет продолжаться», — сказал Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алексей Зубец заявил, что в 2020 году очень большое количество жителей России взяли ипотечные кредиты, и поэтому в определенный момент времени должна наступить потребительская пауза и цены на недвижимость пойдут вниз.

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