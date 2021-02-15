Москва, , 16:01 — REGNUM Сегодня, 15 февраля, на нефтяном рынке продолжается начавшееся 12 февраля вечером ралли, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Нефтяная платформа Галина Брусницына © ИА Красная Весна

«Ко второй половине дня цена Brent выросла на 1,01%, до $62,80 за баррель, а цена WTI — на 1,53%, до $60,40 за баррель.

Цена Brent сегодня даже тестировала уровень в $63 за баррель, но на этом уровне началась фиксация прибыли. Но буквально в 15:00 котировки нефти легко преодолели этот уровень и достигли $63,37.

Возможно, что это ралли спекулятивное и вызвано необычайно холодной погодой в США и Европе. По цене Brent сформировался новый коридор в $62−64 за баррель.

Сегодня ожидаются колебания цены на нефть марки Brent в рамках $62−63,50 за баррель», — полагает эксперт.

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