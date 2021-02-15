Санкт-Петербург, , 16:01 — REGNUM Администрация Санкт-Петербурга обнародовала величину прожиточного минимума на человека в среднем и по основным социально-демографическим группам населения города на 2021 год. Из опубликованного 15 февраля на сайте Смольного проекта постановления правительства Санкт-Петербурга следует, что величина прожиточного минимума на душу населения должна составить 11 910 рублей 40 копеек.

Здание Смольного Дарья Драй © ИА REGNUM

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Для трудоспособного населения эта величина будет составлять 13 073 рублей 80 копеек, для пенсионеров — 10 280 рублей 30 копеек, для детей — 11 607 рублей 50 копеек.

«Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 31 декабря 2021 года», — говорится в проекте документа.

Контроль за выполнением постановления будет возложен на вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева.

Напомним, величина прожиточного минимума используется при расчете пособий, субсидий и различных других социальных выплат.

Отметим, величина прожиточного минимума в Петербурге за III квартал 2020 года была установлена в размере 11 684 руб. 50 коп., для трудоспособного населения — 12 826 руб. 30 коп., для пенсионеров — 9478 руб. 10 коп., для детей — 11 391 руб. 10 коп.

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