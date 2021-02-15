Москва, , 15:51 — REGNUM В целом, предложенные меры поддержки малого и среднего бизнеса на 2021 год дублируют прошлогодние и уже показали свою эффективность, при этом и для сохранения занятости и для «обеления» рынка труда, заявила корреспонденту ИА REGNUMгенеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова.

«Предприниматели с большой охотой оформляли в штат тех, кто раньше получал зарплату в конверте, чтобы претендовать на субсидии и льготные кредиты, а вот нанимать новых сотрудников не спешат. Об этом говорят цифры по безработице: 6,2% летом 2020 года и 5,8% к концу 2021 года. Рост достаточно незначительный.

Для самих же предприятий такие кредиты — как мертвому припарка. Деньги нужны бизнесу не для содержания штата, а для модернизации производств, поиска новых рынков сбыта, без этого они продолжат топтаться на месте и не покажут рост. Отдавать долги рано или поздно придется.

А откуда брать средства на фоне падающих доходов населения непонятно. При этом фокус правительства на сохранение занятости вполне объясним: просадка в прошлом году по сбору НДФЛ снизилась на 16%, доходы населения падают год от года: по последним цифрам это еще минус 3,5%, вместе с этим падает покупательская активность, а это означает и сжатие сборов НДС.

Если люди продолжат терять в доходах и оставаться без работы, бюджет недополучит налоговых денег, такие потери могут оказаться потенциально ощутимее, чем поступления от миллиона индивидуальных предпринимателей, которым пока налоги прощают и так.

Из всего пакета самым значимым может оказаться списание налогов в пострадавших отраслях, так как рост там так и не наметился, и у бизнеса банально нет денег рассчитаться по долгам прошлого года.

Также полезными могут оказаться дешевые кредиты. Но доступ к ним должен быть простым и удобным — без непомерных требований к залогам и других «но», иначе воспользоваться им смогут только единицы.

Специальный переходный период также поможет стимулировать рост экономике и в целом благоприятно скажется на деловой динамике.

Предприятия не должны бояться больших сборов и административных барьеров — их задача работать и зарабатывать, поэтому те, кто перерос упрощенку будут активнее перебираться в «взрослые» налоговые режимы с помощью льготных периодов.

Есть ощущение, что именно они войдут в финальную редакцию программы. Выйти из кризиса с их помощью получится вряд ли, тут нужны более радикальные меры вроде кредитов для бизнеса на уровне ключевой ставки ЦБ, снижение НДС до нуля на период восстановления или хотя бы снижение ставки на пару-тройку пунктов.

А также не стоит забывать про самозанятых — на фоне закрывающихся малых и средний предприятий в прошлом году, именно плательщики НПД помогали поддерживать позитивную деловую динамику (минус 1,16 млн. МСП за 2020 год, плюс 1,5 млн. самозанятых).

Они же отчасти компенсировали рост безработицы — сотрудничество с плательщиками НПД обходятся бизнесу существенно дешевле за счет низкой налоговой ставки и отсутствие обязательных страховых взносов.

Поддержав новый налоговый режим теми же льготными кредитами и налоговыми каникулами наравне с МСП, мы не просто сократим потери, но и обеспечим более оперативное восстановление экономики», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, новый пакет мер для поддержки малого и среднего бизнеса разработало правительство России.

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