Киев, , 15:38 — REGNUM Крупнейшие украинские теплоэлектроцентрали потребовали от правительства запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Об этом говорится в открытом письме Украинской энергетической ассоциации на имя премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Как говорится в документе, возросший импорт создаёт убытки для украинских производителей, поскольку приводит к обвалу индикативной цены электроэнергии до 1 200 гривен за МВт/ч (около $43).

Кроме того, производители тепла и электроэнергии просят украинское правительство повлиять на отмену ценовых ограничений на рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с запасами угля на складах ТЭС Украины остается критической, запасы существенно ниже минимально необходимого уровня и составляют порядка 400 тыс. тонн. Для балансировки энергосистемы осуществляется импорт электроэнергии из России и Белоруссии — в пятницу, 12 февраля, Украина импортировала 1060 МВт-ч электроэнергии из России и 452 МВт-ч из Белоруссии.

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