Москва, , 15:37 — REGNUM Рост цен на продукты питания, действительно, можно объяснить рыночными причинами, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Кауфман, комментируя слова главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова.

«Если посмотреть на мировые рынки, то фьючерсы на пшеницу, соевые бобы, кукурузу и т.д. находятся на многолетних максимумах на фоне неурожая в ряде стран, сильного спроса со стороны Китая и чрезвычайно мягкой политики мировых центробанков.

В РФ всё это наложилось ещё и на ослабление рубля. Рост цен на мировых площадках естественным образом привёл к росту экспорта. Экспорт зерна, например, увеличился на 20% (г/г), так что рост цен действительно выглядит закономерным.

При этом сейчас РФ начинает использовать традиционные механизмы для сдерживания цен. С сегодняшнего дня (15 февраля) вводится квота на экспорт зерна и экспортные пошлины пшеницу, а со второго июня планируется ввести зерновой демпфер, т. е. расчёт экспортной пошлины, исходя из мировых цен на пшеницу.

Эти меры призваны снизить привлекательность экспорта для российских производителей. Данные меры должны в течение нескольких месяцев показать свою эффективность, что стабилизирует цены на продукты ко II полугодию 2021 года», — считает аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, одна из причин роста цен на продукты в России — успехи отечественного агропромышленного комплекса в последние годы, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

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